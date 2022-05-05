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Воздушный парад пройдет только в одном российском южном городе

10:21
  • четверг
  • 05 мая 2022

Над городом пролетят 40 самолетов и вертолетов

Воздушная часть парада в День Победы на юге России состоится только в Ростове-на-Дону.
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Об этом заявили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО). Над городом пролетят транспортные самолеты Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, бомбардировщики Су-24М и Су-34, истребители Су-27 и Су-30СМ. "Лесенкой" пройдут вертолеты армейской авиации Ми-8, Ми-35М, Ми-28НМ "Ночные охотники" и Ка-52.

Всего в этом году в парадном строю пролетят 40 самолетов и вертолетов, уточняет "Российская газета".

Ранее Росавиация продлила режим ограничения полетов на юге страны до 13 мая. Временный запрет распространяется на 11 аэропортов в следующих городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

После начала Россией специальной военной операции по защите республик Донбасса полеты в некоторые российские аэропорты были ограничены из соображений безопасности.

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