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Белгородские села подверглись обстрелу со стороны Украины

10:38
  • четверг
  • 05 мая 2022

Об этом рассказали власти региона

Со стороны Украины происходит обстрел приграничных сел в Белгородской области. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

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Как уточнил белгородский губернатор в своем Telegram-канале, обстрелу подвергаются села Журавлевка и Нехотеевка. В настоящее время обстрел населенных пунктов со стороны украинских позиций продолжается.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, отметил глава Белгородской области. Однако причинен материальный ущерб: разрушен жилой дом и гараж.

2 мая Гладков рассказал о двух сильных взрывах, которые прогремели в регионе ночью. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.

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