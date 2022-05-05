Белгородские села подверглись обстрелу со стороны Украины

Об этом рассказали власти региона

Со стороны Украины происходит обстрел приграничных сел в Белгородской области. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил белгородский губернатор в своем Telegram-канале, обстрелу подвергаются села Журавлевка и Нехотеевка. В настоящее время обстрел населенных пунктов со стороны украинских позиций продолжается.

Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, отметил глава Белгородской области. Однако причинен материальный ущерб: разрушен жилой дом и гараж.

2 мая Гладков рассказал о двух сильных взрывах, которые прогремели в регионе ночью. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений и разрушений нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"