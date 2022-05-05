Российские "Аллигаторы" уничтожили пункт управления ВСУ

Ликвидировано несколько единиц бронетехники

Украинский пункт управления и несколько единиц бронетехники уничтожили экипажи ударных вертолетов Ка-52. Удар был нанесен управляемыми ракетами, сообщили в Минобороны России.

"Летчики армейской авиации нанесли удары управляемым ракетным вооружением по выявленному пункту управления и опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ)", - заявили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в результате боевого применения пункт управления подразделения украинских националистов был уничтожен. Также ликвидирована бронетехника. Ведомство опубликовало видео работы вертолетов в темное время суток.

Военные напомнили, что армейская авиация во время специальной военной операции на Украине выполняет задачи по авиационной поддержке подразделений. Вертолеты сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику, доставляют десант и военные грузы, передает ТВЦ.

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