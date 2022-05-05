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ВКС России уничтожили склад боеприпасов в Николаевской области

10:46
  • четверг
  • 05 мая 2022

Ликвидирован командный пункт танковой бригады ВСУ

Высокоточные ракеты, выпущенные с самолетов ВКС России, уничтожили склад боеприпасов и хранилище топлива в Николаевской области. Также российские военные ликвидировали командный пункт танковой бригады ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожены: в районе Кировограда авиационная техника на военном аэродроме Канатово, в городе Николаев крупный склад боеприпасов и в районе Жовтневое Николаевской области хранилище топлива для украинской военной техники", - заявил генерал на брифинге.

По данным Минобороны, ликвидирован передовой пункт управления 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Кроме того, уничтожены два склада военно- технического имущества на аэродроме в районе Краматорска, передает ТВЦ.

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