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Россиянам вернули почти 5 млрд рублей за детские турпутевки

11:04
  • четверг
  • 05 мая 2022

Кешбэк можно получить в рамках специальной программы

Более 300 тысяч детских путевок приобрели российские родители по программе детского туристического кешбэка с 31 марта. Об этом в четверг, 5 мая, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Путевки с кешбэком за неделю приобрели 250 тысяч россиян

Как напомнила Догузова, поездки по программе детского туристического кешбэка начались с 1 мая. На путевки в рамках этой программы россияне потратили уже около 11 млрд рублей, вернув за них 4,7 млрд рублей.

Продажи детских путевок по этой программе продлятся до 31 августа, при этом основная часть покупок, как отметила глава Ростуризма, обычно приходится на весну — начало лета, сообщает РИА Новости.

24 марта глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что на финансирование программы возврата половины стоимости путевки в детские лагеря выделено 7,5 млрд рублей. Эти средства поступили из резервного фонда. Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая, путевки в рамках программы можно приобрести до 31 августа.

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