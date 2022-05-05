В Испании задержали украинского блогера Шария

Его подозревают в госизмене

Испанские правоохранительные органы задержали украинского журналиста и блогера Анатолия Шария.

Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинца задержали накануне, 4 мая. Его подозревают в государственной измене, передает ТАСС.

Украинские власти объявили Шария в розыск в феврале 2021 года. По мнению правоохранительных органов, блогер "обострил политическую ситуацию, а также разжег межнациональную и межконфессиональную ненависть среди украинцев".

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский временно приостановил работу оппозиционных партий на время действия военного положения. Под запрет попала в том числе "Партия Шария".

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