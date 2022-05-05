ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Испании задержали украинского блогера Шария

11:07
  • четверг
  • 05 мая 2022

Его подозревают в госизмене

Испанские правоохранительные органы задержали украинского журналиста и блогера Анатолия Шария.
Жена Медведчука попросила помощи Эрдогана в освобождении мужа

Об этом заявила Служба безопасности Украины (СБУ). Украинца задержали накануне, 4 мая. Его подозревают в государственной измене, передает ТАСС.

Украинские власти объявили Шария в розыск в феврале 2021 года. По мнению правоохранительных органов, блогер "обострил политическую ситуацию, а также разжег межнациональную и межконфессиональную ненависть среди украинцев".

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский временно приостановил работу оппозиционных партий на время действия военного положения. Под запрет попала в том числе "Партия Шария".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.