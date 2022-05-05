Президент Сербии пообещал сохранить ее нейтральный статус

Страна не собирается вступать в военные альянсы

Сербия на пути к членству в Евросоюзе является военно-нейтральной страной и останется таковой. Об этом в четверг, 5 мая, заявил сербский президент Александр Вучич.

Глава государства подчеркнул, что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться в никакую другую сторону. Однако что касается военного нейтралитета – Сербия военно-нейтральна и будет военно-нейтральной, заверил Вучич.

По словам сербского лидера, он на протяжении 70 дней слушает версии о том, что Белград изменит свой политический курс, однако "уже 71 день Сербия стоит на тех же позициях".

Александр Вучич напомнил, что с началом конфликта на Украине Сербия обозначила свою стратегическую позицию, сообщает РИА Новости.

Ранее Вучич рассказал, что в ходе голосования по вопросу о приостановке работы России в Совете ООН по правам человека сербская делегация вынуждена была проголосовать "за" из-за внешнего давления. По словам Вучича, Белград подвергся нефтяному шантажу со стороны Евросоюза, хотя изначально планировал воздержаться в ходе голосования.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"