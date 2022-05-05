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Власти Украины пожалели о невозможности вторгнуться в Приднестровье

11:50
  • четверг
  • 05 мая 2022

На это требуется разрешение Молдавии, заявили в Киеве

Украина, "к сожалению", не может вторгнуться в Приднестровье. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.
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Чиновник отметил, что вторжение украинских войск в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику невозможно без разрешения властей Молдавии.

Однако Андрусив выразил мнение, что вторжение в Приднестровье для Киева "было бы хорошей возможностью получить обменный фонд". Использовать его, по словам чиновника, можно было бы в том числе для того, чтобы "обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь", сообщает РИА Новости.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что Москва встревожена эскалацией напряженности в Приднестровье. Российская сторона решительно осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине.

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