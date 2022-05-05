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США гарантировали Швеции безопасность до вступления страны в НАТО

11:27
  • четверг
  • 05 мая 2022

При условии, что Стокгольм подаст заявку на присоединение к альянсу

Соединенные Штаты дали Швеции гарантии безопасности на период до вступления страны в НАТО. Глава шведского МИД Анна Линде сообщила, что получила соответствующие заверения от руководителя американского госдепартамента Энтони Блинкена.

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"Я не буду вдаваться в подробности, но я уверена, что теперь у нас есть американские заверения. Однако конкретные гарантии безопасности можно получить только в том случае, если ты являешься членом НАТО", — приводит слова Линде агентство Reuters.

По словам шведского министра, полученные от госсекретаря США гарантии дадут России понять, что Москва "не сможет совершить какие-либо негативные действия в адрес Швеции", не получив отпора со стороны Вашингтона.

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