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С коронавирусом в России госпитализировали еще 3248 человек

11:34
  • четверг
  • 05 мая 2022

Выздоровели 8723 пациента

За минувшие сутки в России госпитализировали 3248 пациентов с коронавирусом, сообщает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

Всего за сутки зафиксировано 5011 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 393 человека, из них госпитализированы только 164.

Выздоровели за сутки 8723 человека. Скончались 139 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18211178 человек. Умерли 376560 зараженных. Вылечились 17578659 заболевших.

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