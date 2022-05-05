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Летчик Ярошенко получил паспорт гражданина России

11:51
  • четверг
  • 05 мая 2022

Ему придется восстанавливать и остальные документы

Летчик Константин Ярошенко восстановил паспорт гражданина России. Вернувшемуся из американской тюрьмы пилоту предстоит заново оформить и все остальные документы.

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"Константин получил паспорт. Надо другие документы восстанавливать - права, СНИЛС", - сообщила супруга летчика Виктория Ярошенко агентству ТАСС. Она отметила, что в первую очередь надо оформить СНИЛС – Константину необходимо в ближайшее время пройти медицинское обследование.

Константина Ярошенко арестовали 28 мая 2010 года в Либерии. Сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили летчика в планах перевозки крупной партии кокаина. Россиянина незаконно вывезли в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам лишения свободы. Летчик вину не признал, свой арест назвал провокацией, а дело - сфабрикованным. 27 апреля 2022 года стало известно об обмене Ярошенко на осужденного в России студента из США Тревора Рида.

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