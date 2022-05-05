Газопровод будет работать для нужд россиян

Компания "Газпром" задействует сухопутные мощности "Северного потока-2" для газоснабжения территорий России, в частности, Северо-Запада.

Даже если Германия примет решение о запуске газопровода, то в работу может быть включена только одна нитка со 100%-ной загрузкой, передает ТАСС. Запуск второй произойдет не ранее 2028 года.

" В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод "Северный поток-2" не используется <…> "Газпром" принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России", - говорится в сообщении компании.

Строительство "Северного потока-2", газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии, полностью завершилось 10 сентября 2021 года. В феврале 2022 года Германия отложила сертификацию "Северного потока-2" на неопределенный срок.

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