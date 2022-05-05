Лукашенко пообещал не развязывать "войнушку" на Западе

В стране проверяют силы реагирования

Западным государствам нет причин беспокоиться из-за проверки сил реагирования белорусской армии. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Проверка сил реагирования в Белоруссии никому не угрожает, поэтому Запад может "спать спокойно", подчеркнул глава государства.

В интервью агентству Associated Press, выдержки из которого приводит "БелТА", Лукашенко подчеркнул, что Минск никому не угрожает и угрожать не собирается, поскольку "развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства".

По словам президента Белоруссии, его государство категорически не приемлет никакой войны, поэтому делает всё возможное, чтобы не было конфликта между Россией и Украиной.

Минобороны Белоруссии объявило о начале внезапной проверки сил реагирования ночью 4 мая. Цель проверки, как подчеркивают в военном ведомстве, — оценка готовности личного состава к действиям во время возможных кризисных ситуаций.

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