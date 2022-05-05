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В Казахстане переименовали "Бессмертный полк".

12:38
  • четверг
  • 05 мая 2022

Формат мероприятия останется прежним

В Алма-Ате акцию "Бессмертный полк" переименовали в "Батырларга тагзым" - "Поклонимся героям".
В Казахстане объяснили отказ от проведения Парада Победы

Формат мероприятия останется прежним. Акция состоится 9 мая. Шествие пройдет от парка культуры до парка 28 гвардейцев-панфиловцев. В конце мероприятия будут возложены цветы к Вечному огню.

"Что касается "Бессмертного полка", то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием "Беларусь помнит", на Украине — "Никто не забыт, ничто не забыто". У нас её принято называть "Батырларга тагзым", - объяснил председатель городского Совета ветеранов Алма-Аты Ахан Бижанов.

В свою очередь председатель Координационного совета общественных объединений ветеранов и инвалидов войны в Афганистане и локальных военных конфликтов Мурат Абдушкуров отметил, что не стоит политизировать День Победы и устраивать провокации.

"Есть 364 дня в году, в которые можно заниматься политикой, можно пиариться. Но этот святой день не стоит использовать для этого", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан отказался проводить военный парад ко Дню Победы. В Минобороны страны объяснили, что решение связано с необходимостью экономии бюджетных средств и решением других приоритетных задач.

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