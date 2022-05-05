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Отопительный сезон в Москве продлили из-за похолодания

12:16
  • четверг
  • 05 мая 2022

К отключению приступят, как только погода стабилизируется

Власти Москвы решили продлить отопительный сезон в столице. Отключать теплоснажение начнут, когда погода стабилизируется.

Отопление включено почти в 100% жилых домов и соцучреждений Москвы
В соцучреждениях Москвы начали включать отопление

"В связи с погодными условиями принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, приступим к отключению отопления, все системы уже подготовлены", - сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Отключать отопление начнут с промышленных и административных объектов. Затем настанет очередь жилых зданий, школ, детских дошкольных и лечебных учреждений. Всего предстоит отключить отопление в 74 тысячах зданий, в их числе - более 34 тысяч жилых домов. Тепловые сети сразу начнут готовить к следующему осенне-зимнему периоду, передает РИА Новости.

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