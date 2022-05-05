Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

Показатель на 13 единиц превысит норму

Атмосферное давление в столичном регионе начало интенсивно расти днем в среду, 4 мая. К утру 5 мая оно подросло на 10-12 единиц, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Надежда Алешина.

По словам эксперта, холодный антициклон с Норвежского моря вторгся на северо-запад Европейской России. Он прибыл за серией холодных атмосферных фронтов, проходивших накануне через Центральный Федеральный округ и теперь направившихся в Поволжье.

К вечеру 5 мая центр антициклона окажется вблизи Москвы. На этом фоне продолжается рост атмосферного давления. По прогнозу, показатель на 11-13 единиц превысит климатическую норму первой пятидневки мая.

Людям, страдающим сосудистыми нарушениями и склонным к спастическим реакциям и приступам мигрени, рекомендуется контролировать артериальное давление и иметь при себе средства первой помощи, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается прохладная и ветреная погода. Что касается ожидающихся осадков, в столице в День Победы разгоняют облака. Соответствующее решение принимают буквально за день до знаменательной даты.

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