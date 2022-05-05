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Работу российских погранпунктов усовершенствуют для ускорения ввоза товаров

13:03
  • четверг
  • 05 мая 2022

Соответствующие документы подписал глава правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал ряд постановлений, направленных на корректировку работы пограничных пунктов. Цель документов — упростить и ускорить ввоз товаров на российскую территорию.
Мишустину доложили о работе российской платежной системы

Ряд пунктов пропуска через государственную границу России оснастят дополнительными местами для проверки товаров, что позволит увеличить грузопоток и ускорить ввоз необходимой продукции в страну. 

Это касается морского пункта пропуска Кавказ, через который прибывают товары из Турции, автомобильного пункта Яраг-Казмаляр на российско-азербайджанской границе, автомобильного пункта пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе, через который идут поставки из Азербайджана, Армении, Грузии, Турции и Ирана.

Кроме того, в 2022 году закупка материалов и оборудования для ремонта и оснащения погранпунктов будет проводиться по упрощенной схеме – через электронный запрос котировок, что позволит значительно сократить сроки таких закупок, сообщается на официальном сайте федерального правительства.

Ранее сообщалось, что правительство принимает дополнительные меры для беспрепятственного ввоза в Россию социальной значимой продукции. До 1 сентября на границе будет отменен весовой и габаритный контроль для фур, в случае если они доставляют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

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