В Москве почтили память красноармейцев, погибших в годы ВОВ

Состоялась церемония возложения венков и цветов

Память красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной, сегодня почтили в Москве. Мероприятия прошли на территории Российского государственного университета имени Губкина.

Во время войны преподаватели, студенты и аспиранты участвовали в строительстве оборонительных сооружений. И всеми силами приближали День Победы.

Состоялась церемония возложения венков и цветов к Монументу Славы. Выступили ветераны. Хор учебного военного центра и другие творческие коллективы исполнили песни военных лет.

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