Участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы откроют раньше срока

Глава города проинспектировал стройку крупного транспортно-пересадочного узла

За четыре дня были проведены сложные работы между станциями "Печатники" Большой кольцевой линии и действующей Люблинско-Дмитровской ветке, хотя планировалось, что на это понадобится две недели. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Большая стройка ведется днём и ночью - и сегодня уже видны очертания будущей станции Большой Кольцевой линии "Печатники". Сейчас здесь монтируют инженерные сети и проводят отделку - устанавливают фасадные панели, идёт облицовка стен и колонн, а по полу укладывают гранитные плиты. Самая сложная часть работ уже позади.

"Уже залит лоток. Мы возводим стены. После этого заходят отделочные работы, инженерные системы, которые уже ведутся на готовой части станции", - рассказал директор проекта МИП "Строй-1" Артем Коротков.

В столице есть специфические геологические сложности. Кроме того, здесь почти половина перегона проходит под Москвой-рекой. Но метростроевцы сделали все точно в срок и без особых проблем.

Проходку на этом участке делали 10-метровым щитом "Виктория", поэтому станция так называемого берегового типа. То есть пути находятся посередине, а платформы располагаются по бокам.

"Печатники" оформят в стиле типографии: лаконичные черные, серые и белые тона. В архитектуре этот стиль называют необрутализмом. Пол из натурального камня, стены из нержавеющий стали, потолок из алюминия. Наверху вестибюли будут напоминать книжную полку.

"Печатники" - это ключевая станция для всего Восточного участка. Здесь велась сложнейшая работа по проходке не только под станцией действующей. Но под ней еще располагается тоннель с рекой. Приходилось проходить и под тоннелем, и под станцией одновременно. Работа завершена успешно. Сейчас ведется строительство пересадки.

"Печатники" Большой кольцевой соединят с одноименной остановкой Люблинско-Дмитровской линии и МДЦ, сделав важный транспортно-пересадочный узел. Станция входит в 11-километровый участок БКЛ от "Текстильщиков" до "Кленового бульвара". В 22-м году почти полмиллиона москвичей получат альтернативный маршрут метро.

"Потребовалось остановить одну из самых загруженных веток метро, Люблинско-Дмитровскую. Планировали на 14 дней остановить, на две недели. Тем не менее, строителям удалось за четыре дня осуществить все необходимые работы. Ювелирная и очень сложная технологически работа. Она завершена. Теперь весь БКЛ уже работает в режиме, когда не надо будет останавливать радиальные направления. Будет идти их доводка и технологические работы", - отметил Собянин.

По подсчетам проектировщиков, появление БКЛ сэкономит пассажирам до 15 минут в пути. И они, в конечном итоге, сложатся в года, которые люди посвятят себе, а не проведут в дороге.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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