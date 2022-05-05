В Москве стартовал проект по наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями

О любых изменениях в состоянии пациента сообщит специальная программа

Масштабная программа по наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями заработает во всех столичных поликлиниках этим летом.

Речь идет о москвичах с такими диагнозами как сахарный диабет, гипертония, язва, мерцательная аритмия, сердечная недостаточность и не только. Теперь медики смогут в динамике контролировать как развивается болезнь.

О любых изменениях в состоянии пациента или о госпитализации сообщит специальная программа в системе ЕМИАС. После чего врач сможет назначить дополнительную консультацию и вовремя скорректировать лечение. В настоящий момент программа уже доступна в двух поликлиниках.

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