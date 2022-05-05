"Гемотест" проверяет информацию об утечке данных клиентов

В компании начали выяснять, как такое могло произойти

Роскомнадзор обратится в прокуратуру для проведения проверки утечки данных клиентов федеральной медицинской компании "Гемотест". Накануне стало известно, что в открытом доступе оказались данные более 30 миллионов человек. В том числе их адреса, телефоны и паспортные данные.

На объявление о продаже базы данных клиентов сети клинических лабораторий "Гемотест" на одном из форумов даркнета натолкнулись специалисты одного из порталов по кибербезопасности. По их данным, для ограниченного круга лиц база лаборатории могла продаваться уже в начале весны, а в открытый доступ попала не позднее конца апреля. Количество строк с личными данными клиентов в ней более 30 миллионов. Кроме персоналий, в базе есть информация и о результатах анализов. Свой товар продавец оценил в полторы тысячи долларов. В самом "Гемотесте", впрочем, факт утечки данных пока не подтверждают.

"По факту появившейся в сети информации об утечке конфиденциальных данных департаментом корпоративной безопасности компании инициировано проведение внутреннего служебного расследования. В зависимости от результатов данных мероприятий при подтверждении факта незаконного доступа и распространения информации, составляющей коммерческую тайну компании, будет принято решение с соответствующим заявлением в правоохранительные органы", - сообщил директор по организационному развитию сети лабораторий "Гемотест" Павел Литвинов.

Параллельно с внутренним расследованием в компании пообещали принять дополнительные меры для защиты конфиденциальной информации своих клиентов. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что уязвимость системы, с большой долей вероятности, может быть не устранена до сих пор.

Допустивших подобную утечку сотрудников компании может ждать наказание вплоть до уголовного, уверены юристы. И речь здесь не столько даже о персональных данных, сколько о нарушенной врачебной тайне.

Всем пострадавшим правозащитники советуют обратиться в лабораторию с письменным запросом о том, была ли в их отношении допущена утечка данных, составляющих тайну. Получив любое тому подтверждение, они могут обратиться в суд за возмещением морального ущерба. Между тем, в даркнете появилось ещё одно объявление о продаже базы всё того же "Гемотеста". Как утверждает злоумышленник: в ней хранятся данные о 554 миллионах заказов, а также информация об источнике уязвимости системы компании.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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