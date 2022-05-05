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Два человека пострадали в результате ДТП в Ясеневе

15:15
  • четверг
  • 05 мая 2022

Подробности выясняются

Два человека пострадали в результате ДТП на Тарусской улице в Ясеневе. Там столкнулись автомобиль Daewoo и скорая помощь.

По предварительным данным, машина медиков ехала с включенной сиреной на красный сигнал светофора, когда в нее влетела легковушка. От удара скорая помощь опрокинулась.

Травмы получили фельдшер и госпитализированная пациентка. Некоторое время на этом месте было ограничено движение транспорта. Сейчас проехать можно свободно.

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