Два человека пострадали в результате ДТП в Ясеневе

Подробности выясняются

Два человека пострадали в результате ДТП на Тарусской улице в Ясеневе. Там столкнулись автомобиль Daewoo и скорая помощь.

По предварительным данным, машина медиков ехала с включенной сиреной на красный сигнал светофора, когда в нее влетела легковушка. От удара скорая помощь опрокинулась.

Травмы получили фельдшер и госпитализированная пациентка. Некоторое время на этом месте было ограничено движение транспорта. Сейчас проехать можно свободно.

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