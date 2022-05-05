Московские археологи нашли древнюю надгробную плиту

Захоронение принадлежало Марии Плещеевой

В Большом Гнездниковском переулке во время ремонтных работ обнаружили надгробие начала 18 века. Плита, выполненная в стиле московского или нарышкинского барокко, редкая находка.

Изысканный орнамент сохранился почти полностью. Недостаёт лишь нескольких украшений, от которых остались только дырочки. Уцелела и надпись. Судя по ней, захоронение принадлежало молодой Марии Плещеевой, умершей в 1702-м году. Причём, дата указана уже по двум летоисчислениям: "От сотворения мира" и "От Рождества Христова" - новое веяние петровской эпохи. В Древней Руси дату рождения не указывали, не считая это важным.

Скорее всего, надгробие было вмонтировано в стоявшую здесь церковь Николы в Гнездниках, снесённую в 30-е годы. Затем оказалось просто завалено мусором.

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