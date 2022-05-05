"Арбенин. Маскарад без слов": Театр сатиры приготовил новый спектакль

Зрителей ждет драма Лермонтова

В Театре сатиры - премьера! "Арбенин. Маскарад без слов" - хрестоматийная драма Лермонтова - в весьма неожиданном прочтении.

На сцене звучит только музыка. Историю сильных чувств и жестоких интриг актёры передают через движение и пластику. Почти полтора часа герои не снимают маски, которые помогают создавать впечатление равнодушной и безликой толпы. Открыты лица только двух главных персонажей: Арбенина и Нины.

Это первая работа двух объединённых трупп - самого Театра сатиры и "Прогресс- Сцены Армена Джигарханяна".

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