Польша предложила заморозить имущество экс-канцлера ФРГ Шредера

Варшава считает, что политика надо внести в санкционный список

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер – кандидат в санкционный список Европейского союза. В этом убеждены власти Польши, которые предлагают заморозить имущество политика на территории ЕС.

"Сотни российских олигархов, связанных с важнейшими энергетическими фирмами России, объяты санкциями Евросоюза. В этом списке недостает одного очень важного лица. Это, собственно говоря, Герхард Шредер", - заявил замминистра юстиции Польши Себастьян Калета.

По словам Калеты, бывший канцлер ФРГ годами представлял Россию на форуме Европейского союза, получал "гигантскую финансовую прибыль" от сотрудничества с российскими фирмами. Шредера назвали главным идеологом "энергетической петли на шеи Европы" - "Северного потока" и "Северного потока 2", передает РИА Новости.

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