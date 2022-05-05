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Собянин включил пролголимаб в перечень используемых в Москве онкопрепаратов

12:57
  • четверг
  • 05 мая 2022

Он применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов

Столичное правительство дополнило перечень лекарственных препаратов, применяемых для лечения онкологических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В него включен отечественный препарат пролголимаб (концентрат для приготовления раствора для инфузий). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", - говорится в сообщении.

Пролголимаб применяется в рамках иммунотерапии для лечения взрослых пациентов, страдающих меланомой. Высокая эффективность и хорошая переносимость пролголимаба подтверждены реальной клинической практикой, подчеркнули в пресс-службе.

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