Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве 9 мая

Протяженность маршрута составит 7 км

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в столице 9 мая. Ожидается, что к шествию присоединятся более миллиона человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С портретами участников Великой Отечественной войны москвичи пройдут по Ленинградскому проспекту, улицам Тверская и 1-я Тверская-Ямская через Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Длина маршрута составит 7 км.

Шествие начнется в 15:00. Сбор участников — в 12:30. Присоединиться к колонне можно будет на выходе из станций метро "Динамо" и "Белорусская".

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что "Бессмертный полк — сердце и душа Дня Победы. Для нас важно навсегда сохранить память о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны, об их мужестве.

Для участия в шествии необходимо вовремя прийти к месту сбора и взять с собой штендер с фотографией участника Великой Отечественной войны. Организаторы также рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность, надеть удобную обувь и не забыть головной убор.

Домашних питомцев лучше оставить дома. Запрещено брать с собой спиртные напитки, колющие и режущие предметы. Не рекомендуется приезжать на шествие на роликовых коньках, скейтбордах или велосипедах.

Распечатать портрет можно бесплатно в центрах госуслуг "Мои документы". Сотрудники помогут составить анкету ветерана и напечатать фотографию. Изображения отсканируют и разместят в электронной книге памяти "Бессмертный полк. Москва".

Можно самостоятельно внести сведения об участниках Великой Отечественной войны на сайте проекта "Бессмертный полк. Москва". После регистрации у пользователя появится возможность редактировать страницу, посвященную ветерану.

Станции метро "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Охотный Ряд", "Площадь Революции" и "Театральная" 9 мая будут закрыты для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2022 году шествие "Бессмертного полка" пройдет в традиционном офлайн-формате. В 2020 и 2021 годах "Бессмертный полк" проходил в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Место и время шествия каждый регион определяет самостоятельно. местные органы самоуправления обязательно сообщат о каких-либо изменениях.

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