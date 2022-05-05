Врачи рассказали о новинках проекта "Здоровая Москва" в парках в 2022 году

Доступны дополнительные исследования

Объем исследований, проводимых в павильонах "Здоровая Москва", в 2022 году увеличится. Кроме того, будет сориентирована работа на людей с посткоронавирусным синдромом, сообщил замруководителя департамента здравоохранения Москвы Андрей Старшинин.

"Москва успешно прошла, на наш взгляд, путь в момент пандемии и соответственно сегодня настает тот момент времени, когда стоит оценить состояние здоровья после перенесенного заболевания", – отметил Старшинин.

Павильоны "Здоровая Москва" начнут работать в парках столицы с 11 мая, они будут открыты с 08:00 до 20:00. Всего павильонов откроется в городе 46, они расположены в наиболее удобных для отдыха и прогулок местах с хорошей транспортной доступностью.

Старшинин отметил, что в этом году программа будет более персонифицирована. Специалисты будут больше уделять внимание не только соматическим заболеваниям, но и проблемам эмоционального состояния перенесших COVID-19. Павильоны будут работать по сентябрь включительно. В прошлые годы в павильонах "Здоровая Москва" помощь получили сотни тысяч москвичей.

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