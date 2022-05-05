Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Царицыно"

Он станет новым городским вокзалом

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Царицыно".

Площадь проекта составляет 27,8 га, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы. В него войдут одноименные станции Замоскворецкой линии метро и МЦД-2, а также остановки наземного городского транспорта.

Проект ТПУ одобрили местные жители в ходе публичных слушаний, которые прошли в марте 2021 года. Он будет включать в себя распределительные залы, кассы, информационный центр, табло с расписанием маршрутов, комнату матери и ребенка, лифт и Wi-Fi.

"По сути, проект предусматривает создание на юге Москвы нового городского вокзала европейского уровня", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также будет возведет новый выход из метро с подземным пешеходным переходом к пересечению улиц Каспийская и Луганская. Для комфортного прохода пассажиров между станциями метро и МЦД-2 обустроят навесы по принципу "сухие ноги". Пересадка займет 1-2 минуты.

У северного входа в метро организуют перехватывающую парковку. Царицынский рынок будет реконструирован в многофункциональный комплекс с подземным паркингом. Прилегающую к ТПУ территорию благоустроят и озеленят.

Основные мероприятия по реализации проекта планируется завершить до конца 2025 года.

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