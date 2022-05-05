"Московская весна" приглашает горожан на занятия танцами и уроки моделирования

Досуг и для детей, и для взрослых

Фестиваль "Московская весна" приглашает москвичей на танцевальные уроки, мастер-классы и спектакли.

5-6 мая продут занятия по сценическому движению, балетной пластике и основам хип-хопа. Площадки расположены на улице Городецкая и улице Перерва.

На улице Адмирала Руднева участников научат декорировать рамку и рельефную открытку в подарок ветеранам ВОВ. Смастерить подарки ветеранам можно будет и на бульваре Дмитрия Донского.

"Занятие пройдет 5 и 6 мая в 15:00, а также 7 мая в 13:00, 15:00 и 17:00", - сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Детские спектакли пройдут, в частности, на Тверской площади, в сквере у Гольяновского пруда, на улице Вешняковская.

В районе Куркино пройдут мастер-классы по изготовлению полезных конфет и клубничного кефира. На бульваре Дмитрия Донского, площади Славы, улице Профсоюзная и улице Матвеевская москвичей научат печь калач с вишней и готовить чипсы из картофельной кожуры.

Кроме того, 5 и 6 мая на Ореховом бульваре можно будет создать акварельные зарисовки. Любители садоводства могут встретиться в сквере у станции метро "Некрасовка" 5 и 7 мая.

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