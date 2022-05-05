Кремль оценил требования украинских боевиков по обмену заложников на продукты

С таким предложением выступили националисты, заблокированные в Мариуполе

Требования украинских военных на "Азовстали" по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что вопросы освобождения граждан, которых удерживают боевики на мариупольском заводе, находятся в компетенции российского штаба, "здесь ничего мы говорить не можем".

Песков также подтвердил, что президент России Владимир Путин осведомлен о происходящем на "Азовстали": глава государства получает всю полноту информации, и, конечно, он все знает, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что блокированные на мариупольском комбинате "Азовсталь" украинские неонацисты предложили обменять остающихся в подземельях мирных граждан на продукты и медикаменты. Люди, которым удалось выйти из подвалов завода, рассказали, что блокированные на "Азовстали" боевики давно никому не подчиняются, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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