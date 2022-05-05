ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил требования украинских боевиков по обмену заложников на продукты

13:39
  • четверг
  • 05 мая 2022

С таким предложением выступили националисты, заблокированные в Мариуполе

Требования украинских военных на "Азовстали" по обмену мирных жителей на продукты и лекарства схожи с требованиями террористов в Сирии. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Мариуполе российские военные снова открывают гуманитарный коридор

Представитель Кремля пояснил, что вопросы освобождения граждан, которых удерживают боевики на мариупольском заводе, находятся в компетенции российского штаба, "здесь ничего мы говорить не можем".

Песков также подтвердил, что президент России Владимир Путин осведомлен о происходящем на "Азовстали": глава государства получает всю полноту информации, и, конечно, он все знает, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что блокированные на мариупольском комбинате "Азовсталь" украинские неонацисты предложили обменять остающихся в подземельях мирных граждан на продукты и медикаменты. Люди, которым удалось выйти из подвалов завода, рассказали, что блокированные на "Азовстали" боевики давно никому не подчиняются, в том числе президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мариуполь. Дым над заводом "Азовсталь"
Мариуполь. Дым над заводом "Азовсталь"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.