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Участники конкурса "Большая перемена" подготовили мероприятия ко Дню Победы

14:54
  • четверг
  • 05 мая 2022

В России проходят патриотические выставки

Оказать первую медицинскую помощь и собрать сумку с продовольствием на скорость, пройти тематические квесты и послушать лекции. Участники всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия - страна возможностей" подготовили праздничные мероприятия ко Дню Победы. 

По всей стране проходят патриотические выставки, где собраны материалы о подвигах наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. А в музее-усадьбе "Кусково", где в военные годы находилась центральная женская снайперская школа, сегодня для детей и их родителей организовали исторический квест, посвящённый историям женщин на войне.

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