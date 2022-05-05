Участники конкурса "Большая перемена" подготовили мероприятия ко Дню Победы

В России проходят патриотические выставки

Оказать первую медицинскую помощь и собрать сумку с продовольствием на скорость, пройти тематические квесты и послушать лекции. Участники всероссийского конкурса "Большая перемена" президентской платформы "Россия - страна возможностей" подготовили праздничные мероприятия ко Дню Победы.

По всей стране проходят патриотические выставки, где собраны материалы о подвигах наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. А в музее-усадьбе "Кусково", где в военные годы находилась центральная женская снайперская школа, сегодня для детей и их родителей организовали исторический квест, посвящённый историям женщин на войне.

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