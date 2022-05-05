Бочкарев: В Москве с начала года построено 16 объектов образования на 4,6 тыс. мест

Также достроено три объекта здравоохранения

Развитие социальной инфраструктуры – один из приоритетов градостроительной политики Москвы. С начала 2022 года в столице ввели в эксплуатацию 16 объектов образования, достроены медучреждения, спортивные и культурные объекты, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

"В этом году масштабная работа по строительству соцобъектов продолжается: за четыре месяца в городе введено в эксплуатацию 24 социальных объекта, включая 16 объектов образования на 4,6 тыс. мест", - сказал Андрей Бочкарев.

Как заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин, городскую инвестиционную программу, рассчитанную на ближайшие три года, сохранят в полном объеме. Все стройки, которые начаты, продолжаются, а запланированные начинают реализовываться.

Андрей Бочкарев уточнил, что в числе сданных объектов - 13 детских садов на 2 415 мест, две школы на 1 650 мест и учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Также завершены работы по строительству трех медицинских объектов, в том числе перинатального центра на территории больницы в Коммунарке. Достроены четыре спортивных и один культурный объект.

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