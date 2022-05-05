Лукашенко назвал условие быстрого завершения конфликта на Украине

Все зависит от США, считает президент Белоруссии

Конфликт на Украине завершится в течение недели, если соответствующие указания передадут украинским властям из Вашингтона. Такое мнение в четверг, 5 мая, высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В интервью агентству Associated Press, выдержки из которого приводит "БелТА", Лукашенко заявил, что для оперативного завершения конфликта на Украине достаточно будет, чтобы президент США Джо Байден заявил: "Все, мужики, повоевали, по-русски говоря, морду друг другу набили - давайте прекращайте. Война никому не нужна, она невыгодна".

По мнению Лукашенко, официальный Киев, возможно, и хочет завершения конфликта, но не может этого сделать, "потому что сегодня не Зеленский управляет Украиной".

При этом белорусский лидер призвал президента Украины не обижаться на эти слова, подчеркнув, что это его точка зрения.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусские предприятия готовы обеспечить Россию любой техникой, особенно в условиях ухода из страны западных компаний. Он отметил, что Запад — "это такие партнеры — пока на колени не поставят, будут дожимать".

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