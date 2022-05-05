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Московский зоопарк получил 3D-экран с роликами о редких животных

15:24
  • четверг
  • 05 мая 2022

Для этого трудилась целая команда зоологов, аниматоров и программистов

Как живые! В столичном зоопарке главную башню украсил новейший 3D-экран с роликами о редких животных. Благодаря уникальной технологии кажется, что звери вот-вот выберутся из своего трехмерного мира в настоящий.

Вот выходит из укрытия амурский тигр, оглядывается по сторонам и начинает играть с пролетающей мимом бабочкой. Чтобы добиться такого реалистичного поведения и плавности движений, трудилась целая команда зоологов, аниматоров и программистов. Уже скоро зрители смогут увидеть и другие зарисовки из жизни панд, манулов и белых медведей.

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3D-экран с роликами о редких животных на башне главного входа в Московский зоопарк
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