Московский зоопарк получил 3D-экран с роликами о редких животных

Для этого трудилась целая команда зоологов, аниматоров и программистов

Как живые! В столичном зоопарке главную башню украсил новейший 3D-экран с роликами о редких животных. Благодаря уникальной технологии кажется, что звери вот-вот выберутся из своего трехмерного мира в настоящий.

Вот выходит из укрытия амурский тигр, оглядывается по сторонам и начинает играть с пролетающей мимом бабочкой. Чтобы добиться такого реалистичного поведения и плавности движений, трудилась целая команда зоологов, аниматоров и программистов. Уже скоро зрители смогут увидеть и другие зарисовки из жизни панд, манулов и белых медведей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"