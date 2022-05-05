Песков рассказал о влиянии разведданных США на ход спецоперации России

Они не могут помешать российским военным выполнить поставленные задачи

Передача странами НАТО разведывательной информации войскам Украины не может помешать российским военным выполнить поставленные задачи. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что российским военным хорошо известно, что США, Великобритания и НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским вооруженным силам.

Эти действия не способствуют быстрому завершению российской спецоперации, но в то же время не могут помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что военнослужащие армии России делают все, что необходимо в этой ситуации, сообщает "Интерфакс".

Ранее американские СМИ сообщали, что полученные Украиной от США разведданные якобы привели к гибели высокопоставленных российских военных в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

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