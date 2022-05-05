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Песков рассказал о влиянии разведданных США на ход спецоперации России

14:00
  • четверг
  • 05 мая 2022

Они не могут помешать российским военным выполнить поставленные задачи

Передача странами НАТО разведывательной информации войскам Украины не может помешать российским военным выполнить поставленные задачи. Об этом в четверг, 5 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля подтвердил, что российским военным хорошо известно, что США, Великобритания и НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные и другие параметры украинским вооруженным силам.

Эти действия не способствуют быстрому завершению российской спецоперации, но в то же время не могут помешать достижению поставленных целей в ходе специальной военной операции, подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что военнослужащие армии России делают все, что необходимо в этой ситуации, сообщает "Интерфакс".

Ранее американские СМИ сообщали, что полученные Украиной от США разведданные якобы привели к гибели высокопоставленных российских военных в ходе спецоперации России по защите республик Донбасса.

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