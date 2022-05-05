Адвокатом Шария станет защитник Пучдемона

Блогер находится под подпиской о невыезде

Полиция Испании подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария по международному ордеру.

Журналиста и политического активиста задержали в испанском городе Таррагона. Украинское издание "Сегодня" написало, что к задержанию Шария может быть причастен Интерпол.

На данный момент Шарий отпущен под подписку о невыезде, решается вопрос об экстрадиции. РИА Новости пишет, что адвокатом станет Гонсало Бойе, котроый защищал интересы экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что блогера будут судить на Украине.

"Сейчас будет начата процедура его экстрадиции в Украину, и он предстанет перед украинским судом и будет нести ответственность по украинским законам", - подчеркнули в Киеве.

Украинского блогера и политического активиста Анатолия Шария задержали в Испании 4 мая. Его подозревают в государственной измене.

Украинские власти объявили Шария в розыск в феврале 2021 года. По мнению правоохранительных органов, блогер "обострил политическую ситуацию, а также разжег межнациональную и межконфессиональную ненависть среди украинцев".

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский временно приостановил работу оппозиционных партий на время действия военного положения. Под запрет попала в том числе "Партия Шария".

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