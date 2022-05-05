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У Кремля нет желания следить за судьбой Чубайса

13:57
  • четверг
  • 05 мая 2022

Экс-глава "Роснано" находится за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг ответил на вопрос, следит ли Кремль за судьбой бывшего спецпредставителя главы государства по устойчивому развитию Анатолия Чубайса.

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"Нет, вы знаете, мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, согласно последним данным, распространенным в СМИ, экс-глава "Роснано" находится за границей.

В марте Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию и покинул состав совета директоров АФК "Система".

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