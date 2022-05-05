У Кремля нет желания следить за судьбой Чубайса

Экс-глава "Роснано" находится за границей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг ответил на вопрос, следит ли Кремль за судьбой бывшего спецпредставителя главы государства по устойчивому развитию Анатолия Чубайса.

"Нет, вы знаете, мы не имеем ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, согласно последним данным, распространенным в СМИ, экс-глава "Роснано" находится за границей.

В марте Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента России по устойчивому развитию и покинул состав совета директоров АФК "Система".

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