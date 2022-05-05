ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Западной финансовой системе предсказали крах из-за доллара

14:13
  • четверг
  • 05 мая 2022

США затупили свой "долларовый меч"

Украинский кризис расколол мир на две части. США и союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию. В то же время Китай, Индия и ближневосточные страны не поддерживают ограничения, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

В Японии предупредили о рисках для доллара из-за идеи отключения России от SWIFT
Курс доллара опускался ниже 69 рублей

Аналитик отмечает, что государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежной валютой. А Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах.

"Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят, как США замораживают российские долларовые активы, используя свою валюту как оружие. Но чем чаще США используют доллар как меч, тем тупее он будет", — уверен Фридрих.

Использование Соединенными Штатами доллара в качестве оружия экономического давления на другие страны в будущем грозит Вашингтону проблемами. Такая политика в долгосрочной перспективе подорвет роль доллара как мировой резервной валюты – и по этой причине рухнет вся западная финансовая система, считает экономист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Доллары
Доллары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.