США затупили свой "долларовый меч"

Украинский кризис расколол мир на две части. США и союзники пытаются оказывать санкционное давление на Россию. В то же время Китай, Индия и ближневосточные страны не поддерживают ограничения, пишет экономист Марк Фридрих в статье для Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Аналитик отмечает, что государства начинают реже использовать доллар в сделках, потому что считают его ненадежной валютой. А Пекин, Дели и Москва уже давно торгуют в национальных валютах.

"Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят, как США замораживают российские долларовые активы, используя свою валюту как оружие. Но чем чаще США используют доллар как меч, тем тупее он будет", — уверен Фридрих.

Использование Соединенными Штатами доллара в качестве оружия экономического давления на другие страны в будущем грозит Вашингтону проблемами. Такая политика в долгосрочной перспективе подорвет роль доллара как мировой резервной валюты – и по этой причине рухнет вся западная финансовая система, считает экономист.

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