Боррель: ЕС пока не обсуждает отказ от российского газа

Пока что санкции затронут только поставки нефти

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER, что страны Евросоюза в настоящее время не обсуждают вопрос о "закрытии газового крана с Россией".

"Начнем с того, что это не только энергетический продукт. Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности", - уточнил спикер.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В частности, в рамках шестого пакета ограничительных мер Еврокомиссия предложила странам ЕС начать поэтапный отказ от российской нефти. США при это уже запретили импорт энергоносителей из России.

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