Папа Римский появился на публике в инвалидной коляске

Понтифик перенес операцию

Как передает в четверг агентство ANSA, папа Римский Франциск впервые появился на публичном мероприятии в инвалидной коляске.

Ранее сам 85-летний понтифик рассказал в интервью, что перенес операцию на колене. Ему сделали инъекции из-за сильных болей.

Минувшим летом Франциск перенес операцию на кишечнике. После этого он тоже некоторое время передвигался на коляске, но публичные мероприятия не посещал.

Уточняется, что прежде на инвалидной коляске передвигался последние годы жизни Иоанн Павел II (1920-2005).

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