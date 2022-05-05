Абрамовичу пригрозили санкциями в случае провала переговоров Москвы и Киева

В США считают, что российский предприниматель сильно рискует

Российский предприниматель Роман Абрамович сильно рискует. Если переговоры Москвы и Киева, в которых бизнесмен выступает в качестве посредника, провалятся, ему грозит участь соотечественников, в отношении которых были введены западные санкции, пишет The Washington Post.

Авторы материала приводят комментарий бывшего чиновника Совета национальной безопасности США, курировавшего российское направление, Гэвина Уайлда. По его словам, идея выступить посредником позволила Абрамовичу остаться на плаву и избежать санкций США.

"Но, по иронии судьбы, его личная позиция против санкций одновременно является его самым большим сдерживающим фактором: в Москве у Абрамовича нет большой свободы действий", — считает Уайлд.

По мнению чиновника, такая позиция была более выгодна лично для предпринимателя — и, возможно, даже для Москвы, — чем для Украины. Однако неспособность переговоров на данном этапе привести к прекращению боевых действий создает для Абрамовича большие риски.

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