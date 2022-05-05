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Абрамовичу пригрозили санкциями в случае провала переговоров Москвы и Киева

14:36
  • четверг
  • 05 мая 2022

В США считают, что российский предприниматель сильно рискует

Российский предприниматель Роман Абрамович сильно рискует. Если переговоры Москвы и Киева, в которых бизнесмен выступает в качестве посредника, провалятся, ему грозит участь соотечественников, в отношении которых были введены западные санкции, пишет The Washington Post.

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Авторы материала приводят комментарий бывшего чиновника Совета национальной безопасности США, курировавшего российское направление, Гэвина Уайлда. По его словам, идея выступить посредником позволила Абрамовичу остаться на плаву и избежать санкций США.

"Но, по иронии судьбы, его личная позиция против санкций одновременно является его самым большим сдерживающим фактором: в Москве у Абрамовича нет большой свободы действий", — считает Уайлд.

По мнению чиновника, такая позиция была более выгодна лично для предпринимателя — и, возможно, даже для Москвы, — чем для Украины. Однако неспособность переговоров на данном этапе привести к прекращению боевых действий создает для Абрамовича большие риски.

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