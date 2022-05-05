Устроившему стрельбу в казанской гимназии продлили арест

Инцидент произошел в мае 2021 года

Ильназу Галявиеву, фигуранту дела о стрельбе в казанской гимназии №175, продлили арест. Решение принял Верховный суд Татарстана, передает "Интерфакс".

Обвиняемый будет находиться под стражей до 11 августа. Уточняется, что сам Галявиев не возражал против продления ему срока ареста.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, еще 24 получили ранения.

Злоумышленника арестовали по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное заключение. Экспертиза признала Галявиева вменяемым.

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