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Устроившему стрельбу в казанской гимназии продлили арест

14:34
  • четверг
  • 05 мая 2022

Инцидент произошел в мае 2021 года

Ильназу Галявиеву, фигуранту дела о стрельбе в казанской гимназии №175, продлили арест. Решение принял Верховный суд Татарстана, передает "Интерфакс".
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Обвиняемый будет находиться под стражей до 11 августа. Уточняется, что сам Галявиев не возражал против продления ему срока ареста.

Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. Погибли девять человек, еще 24 получили ранения.

Злоумышленника арестовали по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное заключение. Экспертиза признала Галявиева вменяемым.

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Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии
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