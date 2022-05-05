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Отели на курортах России начали снижать цены

15:04
  • четверг
  • 05 мая 2022

Это произошло из-за падения спроса

Многие гостиницы и отели на российских курортах начали снижать цены на предстоящий летний сезон из-за низкого спроса. Об этом в четверг, 5 мая, рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

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По словам эксперта, сокращение уровня доходов, ограничения перелетов на юг России из-за спецоперации на Украине и рост общей тревожности вынуждают россиян проводить отпуск дома. Это ведет к снижению спроса на бронирование в отелях страны.

После окончания очередного этапа туристического кешбэка число бронирований объектов размещения снизилось в среднем на 20% по сравнению с 2021 годом.

Гостиницы, еще в марте повысившие цены на июнь-август, теперь понижают их на 15-45%. В целом тарифы на размещение на российских курортах в этом году могут оказаться ниже прошлогодних в среднем на 10%, цитирует Тюрину "Интерфакс".

Ранее в Ростуризме заявили, что ведомство не видит сильного роста цен на отдых в стране: по большинству направлений рост цен в пределах сезонных колебаний и не превышает уровень инфляции. Однако по отдельным гостиницам (это в основном премиальный сегмент) виден рост цен до 50% и выше.

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