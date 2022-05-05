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Путин подумает над проведением открытого урока для детей

14:44
  • четверг
  • 05 мая 2022

Президент оценит возможности с учетом своего графика

Президент России Владимир Путин пообещал обдумать предложение в мае провести открытый урок для детей в рамках просветительского марафона.
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В ходе встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем 5 мая обсуждался предстоящий марафон. Он пройдет с 17 по 19 мая по всей стране.

Как заявил Древаль, перед детьми выступят "выдающиеся спикеры". Пользуясь случаем, глава общества "Знание" предложил президенту посетить марафон и провести открытый урок.

Владимир Путин поблагодарил за приглашение и пообещал посмотреть "обязательно по графику", сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что каждый российский школьник должен иметь доступ к современным образовательным программам по математике и информатике и возможность изучать эти предметы углубленно, поскольку "математика – это, безусловно, наука будущего, инструмент для развития новых технологий и самых передовых отраслей".

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