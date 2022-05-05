В Киеве пригрозили контрнаступлением ВСУ в июле

Украинские войска запасаются оружием

Украинская армия может начать контрнаступление в конце июня - начале июля 2022 года, если получит большое количество западного оружия.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Алексей Арестович. Киев ожидает крупную поставку оружия в конце мая - начале июня.

"Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных, после этого мы можем наступать", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны. Задачи оккупировать Украину у России нет, подчеркнул президент.

В Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы наносят удары исключительно по военной инфраструктуре и силам ВСУ. Гражданскому населению ничего не угрожает.

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