Объем операций в Системе быстрых платежей вырос в 4 раза

Статистика приводится за первый квартал года

В первом квартале 2022 года количество операций в Системе быстрых платежей составило 436 миллионов, объем - 2,4 триллиона рублей. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021-го, сообщает пресс-служба Центробанка.

Уточняется, что с момента запуска системы в январе 2019 года объем операций превысил 8 триллионов рублей.

Как добавили представители регулятора, СБП пользуется каждый третий россиянин. Наиболее популярной операцией остаются переводы. Средняя сумма перевода в первом квартале 2022 года составила 5,6 тысячи рублей.

С момента запуска оплаты товаров и услуг через СБП этим сервисом воспользовалось более 9 миллионов россиян.

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