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"Бессмертный полк" пройдет в городах Франции

15:05
  • четверг
  • 05 мая 2022

Акция состоится 8 мая

Шествие "Бессмертного полка" состоится в Париже и других городах Франции. Разрешение на акцию в столице дала парижская префектура.

Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве 9 мая
В Казахстане переименовали "Бессмертный полк".

"Организацией этой акции занимаются ассоциации соотечественников, и она будет проведена в этом году в Париже и в других городах Франции", - сообщил посол России во Франции Алексей Мешков.

Российский дипломат принял участие в церемонии возложения цветов в память о погибших во Франции в годы Второй мировой войны советских гражданах у мемориала на советском некрополе в Нейи-Сен-Мартен. Мешков отметил, что французские власти не только не препятствуют проведению таких акций, но и бережно относятся к советским памятникам.

В Париже "Бессмертный полк" пройдет 8 мая. Как сообщил председатель Координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев, разрешение на акцию перед главным входом на кладбище Пер-Лашез дала префектура французской столицы. Памятные мероприятия пройдут и в других городах страны, более точная информация будет известна позднее, передает ТАСС.

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