Путин: нельзя пользоваться одной "Википедией"

Нужна объективная, глубокая информация

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в четверг с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем указал на важность объективной информации.

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, - это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", - отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что России нужны просветительские проекты.

Древаль, в свою очередь, сказал, что в стране есть "очень много талантливых просветителей", что особенно важно в ситуации, когда вокруг так много фейков.

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