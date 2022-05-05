ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин: нельзя пользоваться одной "Википедией"

14:56
  • четверг
  • 05 мая 2022

Нужна объективная, глубокая информация

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в четверг с гендиректором общества "Знание" Максимом Древалем указал на важность объективной информации.

Путин подумает над проведением открытого урока для детей
Путин назвал приоритет правительства России

"Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, - это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации", - отметил глава государства (цитата по ТАСС).

Путин добавил, что России нужны просветительские проекты.

Древаль, в свою очередь, сказал, что в стране есть "очень много талантливых просветителей", что особенно важно в ситуации, когда вокруг так много фейков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.