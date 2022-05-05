В Бурятии не могут потушить пожар в Тункинском нацпарке

Огонь испепелил 350 гектаров уникальной природы

Крупные очаги природных пожаров зафиксированы в 77 регионах. Сложная обстановка сохраняется в Бурятии. Там с 1 мая горит Тункинский нацпарк. Очаг на площади почти в тысячу гектаров удалось лишь локализовать. В Хакасии пал сухой травы привёл к лесным пожарам. Пламя едва не перекинулось на село, где проживают более двух тысяч жителей. Круглосуточно борются с огнём и в Курганской области.

Тункинский национальный парк в Бурятии полыхает уже пятый день. Сотрудники "Авиалесоохраны" локализовали пожар в заповеднике, однако потушить его пока не удаётся. Огонь уже испепелил 350 гектаров уникальной природы. Эта территория является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поджог сухой травы привёл к масштабным пожарам в Хакасии. Есть опасность, что огонь из леса перекинется на село Бирикчуль, в котором проживает больше двух тысяч человек. Не допустить трагедии помогли 50 парашютистов-десантников "Авиалесоохраны". После высадки они локализовали возгорание, что позволило подойти тяжёлой технике. С помощью бульдозеров проложили минерализованные полосы – специальные траншеи, через которые огонь переступить уже не может. Но ситуация всё равно остаётся тяжёлой. Мешает сильный ветер и засушливая погода.

"На территории Хакасии на сегодняшний день действует 5 лесных пожаров общей площадью 1560 гектаров. В тушении лесных пожаров задействовано 68 человек, 8 единиц техники", - сказал Дмитрий Селин, заместитель начальника ФБУ "Авиалесоохрана".

В Курганской области ситуация с пожарами тоже напряжённая. С огнём борются круглосуточно. Однако обстановка осложняется погодными условиями. Для помощи пожарным на земле подключилась авиация. Только за сутки самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёты Ми-8 МЧС России сбросили почти 500 тонн воды.

"Двумя самолётами амфибиями Бе-200 и вертолётом Ми-8 Красноярского АСЦ за минувшие сутки произведено 88 сбросов воды общим объёмом 444 тонны", - заявил Сергей Коровин, заместитель начальника ГУ МЧС России по Курганской области.

Но даже такая напряжённая ситуация пугает далеко не всех. Этот тракторист чуть было не уничтожил несколько населённых пунктов. Привязал к плугу горящую покрышку и возил по полю, чтобы избавить будущую пашню от сухой травы. Лишь чудом огонь не распространился на лес и не перекинулся на расположенные по соседству дачные посёлки. Вовремя сработали спасатели. С воздуха заметили новые очаги возгорания и немедленно направили на место пеший патруль. Нарушителя успели вовремя остановить.

Курганская область остаётся самой проблемной для спасателей. В этом регионе в тушении пожаров принимает участие уже больше тысячи человек и около двухсот единиц техники. В некоторых районах распространение огня удалось остановить. Но без авиации, признаются пожарные, добиться таких успехов не удалось бы. Чтобы помочь в борьбе со стихией, сюда приезжают специалисты со всей страны.

"В настоящее время численность группировки составляет более 1000 человек и около 200 единиц техники. Вчера в аэропорт Кургана прибыл самолёт Ил-76 МЧС России с сотней специалистов "Авиалесоохраны" из города Архангельска на борту", - заявил Ольга Сабуркина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Курганской области.

Благодаря усилиям спасателей площадь лесных пожаров только за прошедшие сутки снизилась почти в полтора раза. Однако, по данным "Авиалесоохраны", во власти огня всё ещё остаётся больше 22 тысяч гектаров лесов и полей. Сейчас самые сложная пожарная обстановка в Курганской, Амурской и Иркутской областях, а также в республике Хакасия.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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